Lucro consolidado do BPI cresceu para €366,1 milhões. Portugal contribuiu com 61%

No primeiro semestre completo de gestão do Caixabank e do espanhol Pablo Forero, o BPI apresentou um lucro consolidado de 366,1 milhões de euros, contra um prejuízo de 101,7 milhões de euros no período homólogo.

Em Portugal, se tivermos em conta a venda da participação da Viacer, que rendeu 59,6 milhões de euros e a alienação da BPI Gestão de Ativos e a BPI Global Investment Fund (GIF) que permitiu um ganho de 61,8 milhões, o BPI registou um lucro líquido de 222,5 milhões de euros. Porém se o que estivermos a analisar for o resultado líquido recorrente, este indicador cai para 104,2 milhões de euros, o que ainda assim representa um ganho de 32% face ao primeiro semestre de 2017.

A venda das participações na Viacer, na BPI Gestão de Ativos e na BPI GIF gerou um ganho de 121,3 milhões de euros.