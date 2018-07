INOV Contacto regressa com mais 300 estágios remunerados

O programa de estágios gerido pela aicep Portugal Global aceita candidaturas de jovens até aos 29 anos de idade. Em 23 edições, já assegurou mais de 5.300 estágios em 81 países

Está em marcha uma nova edição do Programa INOV Contacto, o programa de estágios internacionais remunerados gerido pela aicep Portugal Global. Há 300 oportunidades de estágio disponíveis em 81 geografias distintas, para jovens licenciados com menos de 29 anos. Até 4 de outubro o programa estará a receber, na sua plataforma online, candidaturas quer de jovens licenciados quer das entidades que estejam disponíveis para os acolher no próximo ano.

Nos 21 anos que soma o programa, o INOV Contacto já assegurou mais de 5.300 estágios internacionais em 1.200 empresas espalhadas por 81 países com impactos que Luís Castro Henriques, presidente da AICEP considera assinaláveis quer ao nível do impacto na competitividade das empresas, quer da progressão e passagem à vida ativa dos jovens que têm integrado esta iniciativa.

À semelhança do modelo de anos anteriores, esta que é a 23ª edição do programa financiará 300 jovens licenciados que não estejam a trabalhar nem a estudar à data do estágio e que tenham motivação para desenvolver uma carreira internacional e disponibilidade para viver no estrangeiro.

Os estágios decorrem em qualquer parte do mundo, por um período de seis meses, numa entidade ou empresa selecionada pela AICEP em função do seu "reconhecido interesse e mérito nacional ou internacional", explica a associação em comunicado.

Aos candidatos selecionados a aicep atribui uma bolsa e um subsídio de estadia que é variável consoante o país de acolhimento dos candidatos. No último ano as bolsas de estágio atribuídas rondaram os €857 e os valores dos subsídios variaram entre os €853 e os €1.271. Para este ano a AICEP ainda não divulgou os valores.

Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, destaca a relevância que o programa tem vindo a conquistar a nível global onde, garante, já é reconhecido como "um projeto que investe no futuro das novas gerações, ao mesmo tempo que investe na competitividade das empresas". Para o presidente da AICEP, "esta é uma excelente oportunidade para os jovens que querem iniciar a sua carreira e é sem dúvida uma mais-valia para Portugal".

O Programa INOV Contacto é gerido pela aicep Portugal Global e cofinanciado pelo PO ISE - Programa Operacional para a Integração Social e Emprego, portugal 2020 e União Europeia, Fundo Social Europeu, Iniciativa Emprego Jovem. Tem sido referenciado como boa prática e case study pela União Europeia, OCDE e pelo Fundo Social Europeu.