Semapa vira-se para as ‘startups’ e tem três milhões para investir

A Semapa, dona da Secil e da antiga Portucel, vira-se para novos negócios e vai investir três milhões de dólares (quase três milhões de euros) num programa para desenvolver 30 ‘startups’ de diferentes áreas em três anos

O anúncio foi feita esta segunda-feira pelo grupo industrial liderado por Pedro Queirós Pereira. Trata-se de um investimento de cerca de três milhões de euros num programa para desenvolver 30 ‘startups’ de diferentes áreas em três anos. O investimento será feito através de uma parceria entre a Semapa Next - detida a 100% pela Semapa e criada no ano passado para funcionar como 'braço direito' nas áreas do capital de risco e das ‘startups’ (empresas com grande margem de crescimento) -, e a aceleradora internacional Techstars, num projeto que visa ajudar estas companhias a desenvolver mais rapidamente o seu negócio.

“Vamos investir anualmente um milhão de dólares [cerca de 900 mil euros] em 10 ‘startups’ com âmbito global, o que significa 120 mil dólares [102 mil euros] para cada”, divulgou em conferência de imprensa, em Lisboa, o presidente executivo da Semapa Next, Ricardo Pires.

De acordo com o responsável, “o programa vai começar com um ‘tour’ mundial [pelos Estados Unidos, Europa e Ásia] onde se vai à procura das 10 melhores ‘startups’” nas áreas da indústria e da tecnologia ambiental (por exemplo, com soluções para processos de produção sustentáveis), dos sistemas inteligentes de transporte e do turismo e lazer.

Estas são as áreas definidas para o primeiro dos três anos do projeto, mas, segundo Ricardo Pires, são “flexíveis” e podem mudar de ano para ano.

Neste período, o grupo “vai proporcionar plataformas de negócio e acesso a canais de distribuição e a redes de parceiros” às ‘startups’ escolhidas, notou o responsável.

Ao mesmo tempo, “vamos proporcionar mentores”, adiantou Ricardo Pires, falando na alocação de cerca de 150 quadros da Semapa - entre administradores e outro pessoal - neste primeiro ano do projeto.

Ricardo Pires ressalvou que a Semapa também beneficia com o projeto, já que irá ter “acesso a talento global”, poderá “contactar com diferentes pontos do mundo” e terá “maior visibilidade” no mercado.

Presente na ocasião, o presidente executivo do grupo Semapa, João Castello Branco, salientou que as áreas escolhidas para arrancar com o projeto têm, em parte, a ver com a “raiz industrial” da companhia, estando também relacionadas com a zona onde o projeto vai funcionar, em Lisboa.

Para já, ainda não existe um local definido.

João Castello Branco ressalvou que o âmbito do novo projeto não significa que “as apostas industriais [do grupo] deixem de ser âncora”, uma vez que, a seu ver, “as duas coisas são compatíveis”.

“Nós, como grupo, queremos continuar a desenvolver-nos e a crescer e fá-lo-emos a partir dos nossos negócios, mas também além disso”, notou o responsável.

Esta é a primeira iniciativa da Semapa Next num total de 3 milhões de euros que a empresa irá direcionar para estas áreas em três anos, desde logo através do investimento diretos em fundos ou em ‘startups’, negócios para os quais já existem conversações em curso.

“No conjunto do grupo, [este investimento] tem uma importância contida”, correspondendo “a uma parte pequena dos 2 mil milhões de euros em ativos que temos”, observou João Castello Branco.

Ainda assim, é “uma aposta relevante”, salientou.

O líder da Semapa explicou que a alocação de tais verbas se deve à “geração de caixa confortável nos últimos anos”.

“Temos estado a usar para pagar dívida, fundamentalmente, […] mas temos uma situação confortável que é mais do que suficiente para aplicar estes fundos”, concluiu João Castello Branco.

A Semapa Next está agora à procura de parceiros para dinamizar o programa de aceleração de ‘startups’.

As candidaturas abrem hoje e encerram em novembro para o projeto arrancar em março de 2019.