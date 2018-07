Portugal, Espanha e França reuniram-se para debater ligações ferroviárias

Espanha, Portugal, França e Comissão Europeia reuniram-se nesta segunda-feira em Madrid para discutir a melhoria das ligações ferroviárias entre a Península Ibérica e França, com o foco nos investimentos para infraestruturas ferroviárias nesses países, segundo o Ministério de Fomento. De acordo com um comunicado deste ministério espanhol, citado pela agência de notícias espanhola Efe, a reunião centrou-se em dar "especial atenção" às ligações internacionais e ao debate sobre as previsões de investimento em infraestruturas em cada país, nos próximos anos.

Portugal explicou as suas prioridades em matéria ferroviária, com especial atenção às ligações com a Espanha, e destacou o "aumento positivo" do tráfego ferroviário de mercadorias entre os dois países nos últimos anos, com a esperança de que se possa estender no futuro à França e ao norte da Europa.

Do lado espanhol, foi destacada a aposta no desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes e reiterada a "necessidade" de cumprir os prazos estabelecidos pela regulamentação comunitária, bem como os investimentos realizados, em curso e planeados.

Os representantes franceses "assumiram o compromisso" de identificar ações para melhorar as ligações ferroviárias com a Espanha e, em particular, "aumentar" a fluidez do tráfego internacional de carga por ferrovia para, ou a partir da Península Ibérica.

França e a Espanha concordaram em realizar uma "reunião técnica" em setembro e desenvolver um "roteiro comum" com as ações a serem desenvolvidas, para as quais as possibilidades de solicitar ajuda europeia serão avaliadas em conjunto, refere o comunicado. Já a Comissão Europeia congratulou-se com a criação deste grupo, que está "totalmente alinhado" com as propostas comunitárias.

Os participantes foram convocados para uma próxima reunião das equipas técnicas deste grupo quadripartido, no último trimestre do ano, em Badajoz, onde serão partilhados os progressos realizados.

Esta primeira reunião deste grupo de trabalho, presidido pelo Secretário Geral de Infraestrutura espanhol, Javier Izquierdo, antecipa o encontro de terça-feira, entre o ministro espanhol do Desenvolvimento, José Luis Ábalos, e o ministro dos Transportes da França, Elisabeth Borne, em Paris, onde irão discutir questões de infraestruturas ferroviárias.