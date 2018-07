Banco Central Europeu aprova nova administração do BCP

Banco aguardava aprovação desde 30 de maio. Alterações passam pela subida de Miguel Maya à presidência executiva e de Nuno Amado à presidência do conselho de administração

O Banco Central Europeu (BCE) aprovou a nova administração do BCP, dando assim luz verde a que avancem as alterações decididas na assembleia geral de acionistas do banco a 30 maio.

Fica assim confirmado, pelo regulador europeu, que Miguel Maya assume o cargo de presidente executivo, substituindo Nuno Amado, que passa a presidente do conselho de administração.

"O BCP informa que, na sequência da receção de ofício do Banco Central Europeu, entrou hoje em funções o Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada no passado dia 30 de maio", diz o banco em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.