Acionista da Monocle planeia construir residências em Portugal

A Sansiri, companhia tailandesa, admite construir residências com a marca Monocle em Portugal. Um plano que ainda está à espera da aprovação de Bangkok e que inclui também um investimento semelhante no Japão e na Suíça

A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo Financial Times. O jornal britânico afirma que a Sansiri, grupo do sector turístico que comprou no ano passado uma participação de no grupo de media Tyler Brûlé´s Monocle, avançará depois de ter luz verde para o plano de construção das residências em Portugal, na Suíça e no Japão, por parte da casa mãe em Bangkok. Serão residências com a marca Monocle.

Srettha Thavisin, o presidente da Sansiri, adiantou ao Financial Times, que o grupo irá avançar com a gestão de seis hotéis da nova marca Standard, adquirida este ano pela empresa. São hotéis em Milão, Londres, Bangkok, Chicago e dois resorts de praia na Tailândia, um em Pucket e outro na Hua Hin. Eventualmente, sublinhou, a cadeia de boutique hotel - mais conhecidos pela marca New York High Line - irão estar a gerir 20 ou 30 hotéis Standard em três anos.

"Não queremos ser um novo Marriot ou Hilton", defendeu o senhor Thavisin na entrevista ao Financial Times. "Nós seremos apenas 20, 25 ou 30 hotéis".

O grupo Sansiri investiu na expansão da marca das seis companhias que tem na área do Lifestyle e tecnologias 80 milhões de euros no ano passado. A maior fatia de investimento foi de 58 milhões de dólares na compra de 38% da Standard International. Por 12,5% da Monocle, a Sansiri pagou 6 milhões de dólares. O investimento na Monocle - fundado e dirigido pelo senhor Brûlé, antigo autor da coluna do Financial Times "Fast Lane" - foi o negócio que deu mais nas vistas.