Viagem ao coração das ‘fábricas’ de cruzeiros

Napoleão quis, John Scott sonhou e o estaleiro nasceu em 1861, na margem direita do estuário de Loire, perto de Saint-Nazaire, em França. Desde então foram construídos 163 navios de passageiros, direta ou indiretamente, atravessaram os principais acontecimentos da história mundial. Agora, depois de uma grave crise económica e vários donos, o estaleiro centenário está de novo no centro das atenções. As encomendas não param de chegar. O seu principal cliente, a MSC, tem um plano de expansão de 13 navios que iniciou em 2016. Estão a ser investidos €11.400 milhões, até 2026, quase tanto quanto vale a EDP na Bolsa.

