Venda de prédios está a crescer na rede da Remax

A venda de prédios inteiros é, por norma, um negócio de consultoras imobiliárias como a CBRE, a Cushman & Wakefield e a JLL, mas o mercado está tão aquecido, e a procura é tanta que este tipo de transações tem estado a ganhar cada vez mais destaque dentro da rede da mediadora Remax.

Só nos últimos 17 meses, ou seja, no ano todo de 2017 e nos primeiros cinco meses de 2018, foram mediadas 1001 transações deste tipo de imóveis, revela a empresa. E a grande maioria — apesar de a empresa não precisar exatamente quantos — é para reabilitar.

“Esta tendência verifica-se porque a construção nova está mais cara por consequência da crise prolongada que o sector atravessou e fez com que grande parte das empresas de construção nacional desaparecesse ou esteja em processos de insolvência. Por outro lado, é mais fácil a obtenção de crédito para reabilitação do que para compra de terreno novo”, diz o presidente da Remax em Portugal, Manuel Alvarez.

Para este responsável, esta tendência é uma boa notícia porque significa que, mesmo havendo falta de construção nova, optou-se pela alternativa que é a reabilitação e, por isso, há na mesma mais casas a entrar no mercado e, consequentemente, uma oportunidade para os preços começarem a descer.

Mais compradores nacionais

“Um mercado ativo de reabilitação de imóveis faz com que sejam colocados muitos mais imóveis à venda do que apenas os resultantes da construção nova. Ora, este aumento da oferta dá ao cliente comprador uma maior diversidade de escolhas, um maior número de opções de preços, ou seja, pela lei da oferta e da procura, os preços de oferta serão naturalmente mais acessíveis”, explica ao Expresso.

De acordo com dados da Remax, 61% dos compradores de prédios registados neste período são portugueses. “O cliente nacional tem a obrigação de ser mais conhecedor da realidade nacional, pelo que é inteiramente expectável que seja esse cliente, atento ao mercado, aquele que mais vezes transaciona”, nota Manuel Alvarez.

Mas nem por isso deixa de haver operações com estrangeiros, sendo que o destaque de vendas vai para os brasileiros (9%), os franceses (5,5%) e os chineses (5%).

O distrito de Lisboa, que inclui Oeiras, Sintra e Cascais, foi a zona onde se registaram mais transações deste género, neste caso 87% do total. Seguiram-se os distritos de Faro, com 3% das transações, e os do Porto e Setúbal, com 2,5% cada. Por último, há dados de prédios comprados em vários outros distritos como Évora, Leiria, Santarém ou na Madeira.

Apesar de ser ainda um nicho dentro do negócio da Remax e de, segundo Manuel Alvarez, ainda não haver condições para criar uma unidade à parte, este segmento ajuda a mediadora a engordar a faturação total, já que os valores de venda são superiores aos de uma casa. Veja-se o o caso “dos prédios sitos na Rua da Alegria, 61, vendido por €2,25 milhões, e na Rua dos Fanqueiros, 212 a 224, vendidos por €3,2 milhões”, conclui Manuel Alvarez.