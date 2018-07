Unicâmbio entra em Casablanca

Agência de câmbios portuguesa ganha concurso internacional para entrar no aeroporto Mohammed V

Marrocos é, cada vez mais, um destino de férias escolhido pelos portugueses. Em 2017, foram 87 mil os turistas de origem lusa que entraram no país do Norte de África, repetindo um ritmo de crescimento anual perto dos dois dígitos. Ao mesmo tempo, as rotas aéreas a partir de Lisboa e Porto para cidades como Casablanca ou Marraquexe, operadas por companhias como a TAP ou a Royal Air Maroc, têm vindo a ser reforçadas.

