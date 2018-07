Eólicas da Generg processam o Estado

Grupo liderado por Carlos Pimenta reclama indemnização por estar há um ano com três projetos bloqueados

A Generg, empresa de energias renováveis liderada por Carlos Pimenta, antigo secretário de Estado do Ambiente, avançou com três ações contra o Estado no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, para tentar forçar a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) a tomar uma decisão sobre se licencia ou não os projetos de reforço de potência de três dos seus parques eólicos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)