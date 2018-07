Os 5 desafios de Claúdia Azevedo

Vai chegar à liderança do grupo construído pelo pai aos 49 anos. É herdeira. Terá, agora, de se afirmar como gestora e tem muitas frentes para o fazer

D.R.

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo, que deverá ser eleita presidente executiva da Sonae SGPS na próxima assembleia geral da empresa, entre abril e maio de 2019, entrou no grupo Sonae aos 24 anos, como gestora de produto do Banco Universo, passou para a Optimus e foi fazendo a carreira em ziguezague habitual nos quadros do grupo. Assumiu a reorganização da Sonae Capital, onde estão os negócios de turismo e lazer, entre outros, e tem liderado o crescimento da Sonae Investment Management (IM), o que lhe garante competências no domínio das novas tecnologias e da internacionalização, consideradas estratégicas para o universo Sonae. Vai liderar 45 mil trabalhadores e um vasto portfólio de negócios, empresas e projetos. Tem cinco grandes desafios pela frente.

