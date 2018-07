KPMG acusada de mentir e de ocultar informação

No próximo dia 4 de agosto passa mais um aniversário da queda do BES. A resolução do banco e a criação do Novo Banco resultaram da agregação de vários fatores. Um dos que contribuíram para o descalabro financeiro da instituição foi o impacto que a carteira de crédito do Banco Espírito Santo Angola (BESA) acabou por ter no banco em Lisboa. O BES chegou a ter uma exposição de 3,3 mil milhões de euros ao banco em Angola, fruto das necessidades de liquidez deste último.

