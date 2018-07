Combustíveis: Hipermercados reforçam quota para máximo de um ano e meio

A quota dos hipermercados na venda de combustíveis em Portugal voltou a subir em maio, alcançando os 18,25%, acima dos 17,86% registados em abril, de acordo com os dados mais recentes da ENMC - Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis.

O histórico de levantamentos mensais publicado pela ENMC permite ver que a posição das grandes superfícies no mercado dos combustíveis é a mais alta desde janeiro de 2017. É preciso recuar ao mês anterior, de dezembro de 2016, para encontrar uma quota mais alta dos hipermercados: 18,68%.

A radiografia do mercado de combustíveis elaborada pela ENMC mostra que os hipermercados têm uma posição mais forte na venda de gasolina, com uma quota de 22,26%, enquanto no gasóleo representam 19,6% do mercado.

Em maio último, segundo a ENMC, as três marcas mais vendidas em Portugal (Galp, Repsol e BP) apresentavam uma quota conjunta de 55,5%. A entidade de supervisão não identifica a quota de cada um dos operadores. Além dos três maiores e dos hipermercados, os restantes operadores do mercado de combustíveis somavam 26,25% de quota.

Os portugueses continuam a preferir abastecer os seus veículos com combustíveis simples, que no final de maio representavam 63,3% das vendas de gasóleo e 66,7% das vendas de gasolina.

Na próxima segunda-feira os preços dos dois tipos de combustível deverão baixar dois cêntimos por litro, uma das maiores reduções dos últimos meses.