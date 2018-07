BCE ‘custou’ 300 mil desempregados a Portugal

Diferente resposta da política monetária à crise poderia ter poupado muitos empregos na zona euro

Raramente os banqueiros centrais podem ser considerados revolucionários. Mas, olhando para trás, pode-se dizer que Mario Draghi fez uma verdadeira revolução na política monetária europeia. E fê-lo com seis singelas palavras: “Farei tudo o que for necessário.” Aconteceu tudo num discurso em Londres no final de julho de 2012, quando a crise da dívida estava no auge. Tal como Maradona fintou meia equipa inglesa a correr praticamente em linha reta, também o presidente do Banco Central Europeu (BCE) virou o jogo num piscar de olhos, sem gastar um cêntimo.

