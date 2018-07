10 anos depois, a zona euro ainda se assusta

No dia 14 de setembro de 2009, o “Financial Times” publicava uma notícia sobre as novas previsões da Comissão Europeia, que estava preocupada com a derrapagem nos défices que, no conjunto da zona euro, poderiam ficar nesse ano acima de 6% do PIB. Era o ano da Grande Recessão, os governos tinham colocado todo o seu armamento no combate à crise e as contas estavam a ressentir-se. No texto da edição online do diário britânico, o economista do Barclays, Laurence Boone, avisava: a continuar assim, a dívida grega chegaria a 149% do PIB em 2015. O cenário supostamente catastrofista acabou por se revelar excessivamente otimista. A Grécia chegou a 146% logo no ano seguinte, já em plena crise da dívida soberana, e saltou a barreira dos 170% em 2011. Foi uma espécie de Lehman Brothers europeu, um rastilho que arrastou consigo vários países.

