Taxa de juro no crédito à habitação sobe em junho

É uma subida, mas quase impercetível. Em junho, a taxa de juro implícita no crédito à habitação subiu 0,1 pontos base, para os 1,032%, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira. Em maio estava nos 1,031%.

Contudo nos contratos mais recentes - celebrados nos últimos três meses - a taxa continuou a cair, prosseguindo a tendência de há largos meses. Está agora nos 1,427%, o que compara com 1,511% em maio.

Com o crédito à habitação em alta - os dados do Banco de Portugal indicam que nos primeiros cinco meses do ano o novo crédito atingiu o valor mais elevado desde 2010 - também o capital médio em dívida está a subir. Em junho, considerando a totalidade dos contratos, subiu 56 euros, para 51.908 euros.

Uma subida que foi ainda mais expressiva nos contratos celebrados nos últimos três meses. Face a maio, o capital médio em dívida nestes empréstimos subiu 795 euros, fixando-se em 96.861 euros.

Tudo somado, a prestação média paga pelas famílias foi de 241 euros em junho (mais um euro do que em maio), considerando todos os contratos de crédito à habitação.

Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a prestação média subiu 10 euros em junho, atingindo os 315 euros.