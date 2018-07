Os sapatos portugueses dão música a Nova Iorque

Para onde vamos agora? "New York, New York", diz o economista Alberto Castro, autor dos últimos planos estratégicos da indústria portuguesa do calçado, numa analogia com a música imortalizada por Frank Sinatra para apontar o caminho do setor que viu as exportações crescerem 55% desde 2010 e que assume grandes ambições nos EUA.

"Se eu chegar lá, posso chegar a qualquer lugar" , como canta Sinatra, bem poderia ser o lema da nova missão que leva a indústria portuguesa de calçado a Nova Iorque, entre domingo e terça-feira, num programa que junta outros sectores da fileira moda e deixa a música a cargo do duo português Best Youth, sem esquecer os números e o objetivo de duplicar as exportações de sapatos "made in Portugal" para o maior importador de calçado do mundo até ao final da década, o que significa correr até aos 160 milhões de euros.

O programa destes três dias está centrado na presença de 27 empresas lusas (18 do sector do calçado, seis do vestuário e três da jolharia) num espaço coletivo na feira Market NY, da UBM Fashion NY Men´s and Women´s. São 100 metros quadrados no Javits Center, o espaço suficiente "para mostrar a excelência da oferta nacional", sob o nome do país, "Portugal", diz a APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos sobre este "showcase" de marcas portuguesas

A 23 de julho haverá, também, um evento pensado para "reforçar a notoriedade da marca de Portugal" no Standard Hotel High Line, junto ao Chelsea Market, no coração de Nova Iorque. Aqui, a moda portuguesa apresenta-se ao mercado americano acompanhada de gastronomia, vinhos e móveis nacionais da Boca do Lobo, ao som da música dos Best Youth.

Dos pés à cabeça, nos EUA

"Queremos que seja um momento de afirmação da marca Portugal com uma imagem de modernidade", sublinha Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da APICCAPS, para explicar este conceito preparado em conjunto com a ANIVEC - Associação Nacional dos Industriais de Vestuário e Confeção, e a AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, numa parceria com a AICEP e o Programa Compete 2020, para vestir os americanos dos pés à cabeça.

Juntos, os três sectores representam mais de 5 mil milhões de euros nas exportações portuguesas, com o vestuário a contribuir com 3,1 mil milhões de euros, o calçado a valer 1,96 mil milhões e a ourivesaria a somar 100 milhões ao total. E se as ações conjuntas não têm sido muito frequentes no passado, as estruturas associativas da fileira da moda coincidem em defender o reforço desta tendência, prometendo continuar a "dar as mãos para ganhar força lá fora".

Para o vestuário, para a jolharia e para o calçado, os Estados Unidos são um mercado importante, que todos querem ter no ranking dos melhores clientes.

"É o nosso sétimo mercado e é um mercado estratégico onde temos de estar focados no médio prazo", defende Paulo Gonçalves, garantindo que o interesse da indústria portuguesa de calçado pelos Estados Unidos não vai oscilar em função das políticas comerciais de Donald Trump, da desvalorização do dólar ou, até, dos últimos números das exportações: habituada a bater recordes consecutivos no mercado externo, a indústria portuguesa do calçado viu as vendas ao estrangeiro caírem 1,4% no total e 17% nos Estados Unidos, mas acredita poder inverter esta tendência.

É verdade que, no ano passado, as exportações para os EUA também tinham caído quase 6%, para 72 milhões de euros, mas o trabalho no país está agora a começar e, desde o início da década, as vendas dos sapatos portugueses no país quintuplicaram.

2040 já no horizonte

Se a Fly London, a marca portuguesa de calçado mais vendida lá fora, já tem uma loja em Manhattan, muitas empresas nacionais só agora começam olhar para o outro lado do Atlântico com atenção. Em fevereiro, na última feira do sector em Las Vegas, só estiveram presentes três marcas nacionais. Na próxima edição, em agosto, estarão as 18 que agora viajam até Nova Iorque para apresentarem 21 marcas nacionais de sapatos.

Ao mesmo tempo, a APICCAPS está a trabalhar por lá com parceiros como a associação de retalhistas norte-americana e a UBM, organizadora de feiras de referência no país. Em junho, trouxe um grupo de importadores dos Estados Unidos a Portugal e, no curto prazo, leva 12 empresas lusas a Nova Iorque para uma ação de formação com profissionais locais porque a conquista de um mercado, diz Paulo Gonçalves, também se faz "em camadas, com informação, comunicação, imagem" e o trabalho tem de ser simultaneo, do lado de quem exporta e de que m vai importar.

Ao mesmo tempo, a APICCAPS começa a fazer os trabalhos de casa para lançar o próximo plano estratégico do sector, em 2020. "Se queremos continuar a ser um sector apontado como exemplar, temos de continuar a estar um passo à frente. Caso contrário, seremos simplesmente reativos e não podemos assumir a liderança", diz o diretor de comunicação da APICCAPS.

Depois de ter deixado para trás a imagem de mero produto de sapatos, apoiada nos planos estratégicos elaborados nas últimas décadas por Miguel Cadilhe, Carlos Costa e Alberto Castro, a indústria portuguesa de calçado quer, agora, olhar no horizonte de 2030 ou 2040 para se ajustar ao futuro. Como? Respondendo a tendências como o envelhecimento da população, que conduz a procura no sentido do conforto, ou a sustentabilidade, que obrigará a encontrar novos materiais para reformular uma oferta assente em 80% nos sapatos de couro.