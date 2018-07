Maré vermelha nas bolsas europeias depois de Trump prometer escalada contra a China

O presidente dos EUA disse estar "pronto" para aplicar taxas alfandegárias a todas as importações chinesas numa entrevista que foi esta sexta-feira para o ar e as bolsas europeias não gostaram. Frankfurt lidera quedas. Os futuros em Wall Street apontam para uma abertura no vermelho

O presidente norte-americano ameaça uma escalada na guerra comercial com a China. Numa entrevista à CNBC que foi para o ar esta sexta-feira, Donald Trump declarou estar "pronto" para avançar com taxas alfandegárias apontando o número "500" como o alvo, ou seja, em relação a todas as importações chinesas que ele soma como valendo 500 mil milhões de dólares (€429 mil milhões).

A reação das bolsas na Europa foi imediata. Uma maré vermelha domina os índices na zona euro com as praças de Frankfurt e Paris a liderarem as quedas. O DAX e o CAC 40 estão a perder 0,6%. Em Lisboa, o índice PSI 20 está em linha com a tendência europeia, e recua 0,4%.

Os futuros em Wall Street relativos ao índice S&P 500 estão no vermelho, indiciando a possibilidade do NYSE abrir no vermelho. A Ásia escapou puxada pela China, com o índice de Xangai a avançar 2%, mas Tóquio encerrou com perdas, com o índice Nikkei 225 a recuar 0,3%.

Trump opinou, ainda, na entrevista, sobre as taxas de juro da Reserva Federal (Fed), o banco central dos EUA, pisando o risco quanto à independência da instituição. O presidente voltou a repetir que é um adepto de taxas baixas a pouco mais de uma semana do Comité de Política Monetária liderado por Jerome Powell se reunir.

Os analistas estão a interpretar as palavras de Trump como pressão, mas acham que a Fed provavelmente até vai acentuar a sua estratégia de subida das taxas. No mercado, as probabilidades apontam para uma nova subida na reunião de 26 de setembro e outra a 19 de dezembro.

Refira-se que, esta semana, nas audições que Powell teve no Senado e na Câmara de Representantes, o presidente da Fed repetiu as preocupações que os banqueiros centrais começam a ter em relação ao protecionismo. O Fundo Monetário Internacional na atualização que fez, esta semana, das previsões económicas do World Economic Outlook sublinhou que o risco de escalada nas atuais tensões comerciais é a "maior ameaça de curto prazo ao crescimento mundial".