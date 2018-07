Grupo espanhol Merlin compra centro comercial Almada Forum por €406,7 milhões

Almada Forum está situado na margem sul do rio Tejo, junto a Lisboa, e, segundo a Merlin Properties, recebe cerca 14,4 milhões de visitantes por ano

O centro comercial Almada Forum foi vendido à espanhola Merlin Properties por 406,7 milhões de euros, segundo a página de Internet desta empresa, que tem feito várias aquisições em Portugal.

A intenção de a empresa espanhola comprar este 'shopping' à norte-americana Blackstone (gestora de fundos imobiliários) já tinha sido noticiada no início do ano e esta informação indica que foi agora concretizada. Segundo a Merlin Properties, o Almada Forum, inaugurado em 2002, tem uma superfície bruta arrendável de cerca de 82 mil metros quadrados, dos quais 22 mil metros são um supermercado Jumbo, da Auchan, que inclui 5.500 lugares de estacionamento. Tem ainda centenas lojas e cinemas NOS.

O Almada Forum é um importante centro comercial da margem sul do rio Tejo, junto a Lisboa, e, segundo a Merlin Properties, recebe cerca 14,4 milhões de visitantes por ano e está próximo da ocupação total, com 98% da área alugada. As receitas anuais do 'shopping' em rendas atingem 24 milhões de euros e a empresa vê possibilidade de crescimento.

Citado na informação disponível na Internet, o presidente executivo da Merlin Properties, Ismael Clemente, disse que o centro comercial é um ativo "excecional" e, apesar da concorrência com as vendas 'online', o formato dos centros comerciais continua a crescer na Península Ibérica.

A Merlin Properties tem vindo a investir em Portugal, atraída pela rentabilidade do imobiliário. No ano passado comprou ao Novo Banco um edifício em Lisboa, no Marquês de Pombal, por 60,3 milhões de euros e já em abril deste ano adquiriu mais um edifício em Lisboa, na zona do Parque das Nações, por 33,3 milhões de euros.