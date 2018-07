Descongelamento de carreiras: 344 mil funcionários públicos já foram aumentados

O descongelamento das carreiras na função pública, iniciado em janeiro, já se traduziu em aumentos salariais para 344 mil trabalhadores do Estado. É este o número de funcionários da Administração Central com valorizações remuneratórias reconhecidas até agora, segundo um comunicado do Ministério das Finanças enviado esta sexta-feira às redações.

No âmbito das reuniões com os sindicatos da Administração Pública, o Ministério fez um ponto de situação sobre o descongelamento das carreiras na Administração Central (direta e indireta). E garante que o processo "avança como previsto".

"Os dados ainda provisórios (com 70% de respondentes), recolhidos pela Inspeção Geral das Finanças no quadro do mecanismo de controlo das valorizações remuneratórias, demonstram que o processo decorre de forma generalizada na Administração Pública Central e no Sector Empresarial do Estado", indica o comunicado.

E revela que "o número de trabalhadores com valorizações remuneratórias reconhecidas já se situa na ordem dos 344 mil". Um número a que "será necessário acrescentar os relativos à administração local e regional".

Estes dados "confirmam as previsões do Governo que suportaram a definição do processo de descongelamento de carreiras na Lei do Orçamento do Estado de 2018", frisa o comunicado.

Recorde-se que em entrevista ao Expresso, no final de março, o ministro das Finanças, Mário Centeno, garantiu que até ao fim do ano mais de 400 mil funcionários públicos terão uma valorização remuneratória, entre progressões e promoções. Tendo em conta este universo, 86% dos trabalhadores já foram aumentados.

Já em relação ao emprego total na Administração Pública, estes 344 mil trabalhadores representam pouco mais de metade do total (51%).

600 milhões de euros até 2020

Depois de anos a fio congeladas, as carreiras na função pública estão descongeladas desde janeiro, com o Orçamento do Estado para 2018 (OE-2018) a estipular que o acréscimo salarial decorrente das progressões será pago em quatro fatias de 25% cada uma: a primeira em janeiro deste ano, a segunda em setembro deste ano, a terceira em maio de 2019 e a quarta em dezembro de 2019.

Contudo, nos primeiros meses do ano, o número de funcionários que viram a valorização remuneratória reconhecida, ou seja, que receberam um acréscimo salarial, foi reduzido, o que mereceu fortes críticas dos sindicatos.

Uma situação que o Ministério das Finanças justificou com dificuldades processuais nos serviços da Administração Pública, garantindo que todos os trabalhadores que tinham direito à progressão logo em janeiro, mas só mais tarde viram a valorização remuneratória reconhecida, iriam receber retroativos.

Em causa estavam, sobretudo, os funcionários públicos cuja progressão depende da avaliação de desempenho e que já reuniam os pontos suficientes resultantes dessa avaliação para poderam avançar na carreira.

Já os funcionários públicos cuja progressão depende do tempo, como os pofessores, irão progredir ao longo do ano, à medida que completem os módulos de tempo necessários.

Apesar deste descongelamento, professores e Ministério da Educação mantêm um braço-de-ferro sobre as carreiras. É que os sindicatos exigem que seja recuperado todo o tempo de congelamento (nove anos, quatro meses e dois dias) para efeitos de progressão na carreira, enquanto o Governo admite contabilizar apenas uma parte (dois anos, nove meses e 18 dias).

Segundo o Programa de Estabilidade 2018-2022, o descongelamento das progressões na carreira dos funcionários públicos vai custar aos cofres do Estado quase 600 milhões de euros, em termos líquidos, até 2020. Deste total, 200 milhões é o custo líquido estimado para este ano.