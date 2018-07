Economia europeia perde 0,5% com Brexit duro, diz o FMI. Portugal resiste melhor

No cenário mais adverso, o Brexit provocará uma perda de 0,5% na economia da União Europeia (UE). Portugal será dos países menos afetados (0,2%) de acordo com cálculos que constam de uma relatório divulgado esta quinta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

No caso de um Brexit suave, sem barreiras nem tarifas alfandegárias, o efeito desfavorável reduz-se para 0,2% e Portugal ficará ligeiramente abaixo da média. Em termos comparativos, Portugal sofre menos no Brexit duro do que os restantes países da UE.

O impacto calculado pelo FMI não se afasta das estimativas de outras organizações, mas o intervalo em que se move é mais otimista – uma previsão preliminar da OCDE apontava para uma perda de 1% e há estudos que admitem uma perda até 1,5% no caso de um Brexit duro.

A última proposta do governo de Londres aponta para uma saída suave, com a criação de uma zona de comércio livre e mantendo aberta a fronteira com a Irlanda. O pequeno impacto de 0,2% conduz a uma cifra gigantesca: 30 mil milhões de euros que são retirados da economia europeia (380 milhões a Portugal)

Efeitos desiguais

A saída do Reino Unido da UE é uma contenda de que não haverá vencedores e, reconhece o FMI, prejudicará o desempenho de dois blocos que aprofundaram nos últimos anos a integração das suas economias – o grau de integração aumentou 40% nos últimos 25 anos.

O Reino Unido é um dos três principais parceiros comerciais da zona euro e o fluxo de capitais é considerável. A dimensão da UE ajudará a mitigar os custos do Brexit no espaço europeu.

Mas, adverte o FMI, o efeito nocivo do Brexit terá intensidade desigual nos vários países. A Irlanda é que mais sofre, lidando com uma travagem da economia que pode variar entre os 2,5 e 4 por cento, um efeito idêntico ao estimado para o Reino Unido.

Portugal no sexto e 12º lugar

Na tabela do FMI, Portugal ocupa lugares diferentes nas duas simulações. Na versão suave, surge como o sexto país mais afetado e ocupa a 12ª posição no cenário mais adverso. Nos dois casos, é a economia da Europa do Sul que mais se ressentirá (no caso do hard Brexit a par da Grécia).

Os países do centro da Europa, como a Holanda, Dinamarca e Bélgica surgem, após a Irlanda, com os principais lesados, com uma redução do produto interno que varia entre 0,5 por cento (cenário mais favorável ) e 1 por cento.

O modelo que o FMI adotou aponta ainda Alemanha, Finlândia, Malta e Chipre como outros países da zona euro com fortes laços económicos com o Reino Unido.

Dos setores incorporados no índice sintético do FMI, os equipamentos de transporte, a agricultura, alimentação e bebidas e produtos químicos surgem como as áreas potencialmente mais prejudicadas.

Balança comercial favorável a Portugal

O Reino Unido tem vindo a ganhar preponderância nas exportações portuguesas de bens, a que se soma uma relevância fundamental no setor turístico. É o quarto maior cliente dos produtos portugueses. A sua quota nas exportações portuguesas evoluiu de 5,5% (2013) para 6,5% (em março de 2018).

Como fornecedor, o Reino Unido tem perdido relevância: o peso passou de 3% (2013) para 2,5% (março 2018).

A balança comercial regista um saldo favorável a Portugal de 3 mil milhões de euros (2017), que sobe para 4,7 mil milhões com o fator turismo – um crescimento de 80% entre 2013 e 2017. A exportação de bens e serviços superou a cifra dos 8 mil milhões em 2017. Segundo o AICEP, são 3800 as empresas que exportam para o mercado inglês.

No seu relatório, o FMI nota que a zona euro beneficia de um ligeiro excedente comercial com o Reino Unido, uma relação que se inverte no caso dos serviços financeiros. O excedente comercial “aumentou de modo constante ao longo dos últimos anos, atingindo um por cento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro”. Nas últimas duas décadas, e exportação de bens e serviços da Zona Euro representou, em média. 6% do seu Produto Interno Bruto.