Donald Trump critica aumento das taxas de juro pela Reserva Federal

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afastou nesta quinta-feira os receios sobre a independência da Reserva Federal e disse estar "insatisfeito" com o aumento das taxas de juros promovida pelo banco central. "Não gosto nada deste trabalho que estamos a aplicar na economia e depois assistimos ao aumento das taxas", disse à estação televisiva CNBC.

Em junho a Reserva Federal (Fed) aumentou a sua política de taxas pela segunda vez em 2018 e projetou dois novos aumentos ainda durante o corrente ano. Trump reconheceu que os seus comentários podem suscitar preocupações em muitas pessoas, pelo facto de o Fed ser um regulador independente que se caracteriza pela sua presumível imunidade face às pressões políticas e da Casa Branca.

No início de 2018 Trump designou Jerome Powell para governador do Fed. Durante a campanha presidencial em 2016, Trump emitiu duras críticas ao Fed e acusou os seus responsáveis de manterem as taxas a níveis demasiado baixos para favorecerem os interesses do Partido Democrático da sua adversária Hillary Clinton.