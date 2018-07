Há cada vez mais energias renováveis em todo o mundo. "Só" é preciso aproveitá-las bem

Conheça as opiniões dos protagonistas do na apresentação portuguesa do “BP Statistical Review of World Energy 2018”, numa conferência que contou com o apoio do Expresso

Temos que lidar com a utilização energética crescente, diz Anne-Sophie, esponsável pela área de análise do mercado de gás natural da BP António Sá Costa, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis acredita que há cada vez mais consciência da necessidade de promover um "uso eficiente da energia" Os grandes desafios energéticos passam pelos "compromissos assumidos", segundo Jorge Seguro Sanches, secretário de estado da Energia Maria João Coelho, vice-presidente da Agência para a Energia, garante que em Portugal o trabalho energético já está a ser feito "há vários anos" "Tomar decisões informadas no sector da energia é o primeiro passo", diz Pedro Oliveira, presidente da BP Portugal Vivemos um "período fascinante no sector energético", afirma Peter Mather, vice-presidente da BP para a Europa