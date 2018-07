A Europa está a comprar mais carros novos. E Portugal também

As vendas de automóveis na União Europeia aumentaram 2,9% no primeiro semestre do ano, com os europeus a compraram 8,45 milhões de veículos entre janeiro e junho, indicam os números hoje divulgados pela Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA). Em Portugal, o crescimento do sector passa a média da UE e atinge os 5,8%.

Nos primeiros seis meses do ano, os portugueses compraram 134,5 mil carros novos, o valor mais alto dos últimos 10 anos no período em análise. A maior subida do mercado automóvel na UE foi, no entanto, protagonizada por Espanha (10,8%), com o Reino Unido a destacar-se no sentido contrário (-6,3%).

Se a comparação for feita considerando apenas o mês de junho, as vendas na UE cresceram mais do que no conjunto do semestre (5,2%) e Portugal também ficou ligeiramente acima deste valor, nos 5,3%. Em junho, o maior salto no mercado automóvel europeu foi dado pela França (9,2%), enquanto Itália se destaca nas descidas (-7,3%).