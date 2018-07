A Bragança que aponta à liderança regional. E quer ser exemplo para o país

Vivemos "um momento de reflexão para o Interior", como o definiu António Jorge Nunes. O vogal executivo do Programa Operacional Norte 2020 enunciou os desafios económicos e sociais de Trás-os-Montes no contexto nacional para traçar um retrato regional que ajude a encontrar um caminho para o futuro. "Temos que nos empenhar muito", apontou.

Entre o despovoamento e as âncoras positivas do ensino profissional e exportações, as assimetrias da região estiveram em cima da mesa do XVIII Encontro Fora da Caixa. O conjunto de conferências da Caixa Geral de Depósitos que tem percorrido o país (com o apoio do Expresso) visitou desta feita Bragança e ofereceu uma plataforma aos seus empresários para refletirem sobre a dicotomia entre sectores tradicionais e terciários.

Segundo o administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos, José João Guilherme, “esta terra transformou-se” e, mesmo reconhecendo os obstáculos que ainda se colocam para o futuro, as intervenções ao longo da tarde sustentaram esta opinião. Até porque se trata de um “território onde há muitas oportunidades”, nas palavras de Alexandrina Fernandes, CEO do A. Montesinho Grupo. E onde é importante “olhar à volta” para perceber “o que pode ter mais impacto na região”, disse a diretora do Centro de Investigação Montanha do I. P. de Bragança, Isabel Ferreira.

Apesar de todos terem concordado na dificuldade em garantir mais recursos humanos, Sérgio Gonçalves, sócio-gerente da J. M. Gonçalves Tanoaria, destacou “a grande formação” das pessoas da região, com muitos dos quadros da sua fábrica de Bragança a virem do Politécnico da cidade. Vertente industrial onde a região se procura desenvolver também com ajuda da banca, onde “hoje estamos numa situação de equilíbrio muito mais sustentável”, garantiu o administrador executivo da CGD, Francisco Cary. Por isso, os empresários têm que se “adaptar às regras impostas”, disse Jorge Moreira, administrador da Sortegel, Produtos Congelados.

A adaptação também se tem verificado nas exportações, que aproveitam a melhoria das acessibilidades com o Túnel do Marão em destaque. Trás-os-Montes representa 4% das exportações do Norte, valor já com dimensão para influenciar a região, mas ainda pequeno a nível nacional. O que se explica porque, de acordo com o economista José Manuel Félix Ribeiro, Portugal ainda “é muito desigual relativamente aos sítios a partir dos quais coloca coisas no mundo.”