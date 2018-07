Fecho dos mercados. Preço do Brent regista segunda maior queda do ano. Bolsas hesitam

O preço do barril de Brent caiu esta segunda-feira mais de 4,5%, a segunda maior quebra diária do ano. Bolsas fecham 'mistas' nas Américas, Europa e Ásia. PSI 20 em Lisboa encerra sessão pouco acima da linha de água. FMI avisa para ameaça protecionista. EUA e Rússia apertam as mãos em Helsínquia e China e União Europeia reafirmam parceria estratégica em Pequim

As bolsas fecharam 'mistas' esta segunda-feira num dia de eventos geopolíticos importantes com Trump e Putin a apertarem as mãos em Helsínquia e a China e a União Europeia a reafirmarem a sua 'parceria estratégica' na 20ª cimeira em Pequim.

Tóquio, Hong Kong, Frankfurt e o índice Dow Jones em Nova Iorque fecharam a sessão com ganhos, com destaque para o índice nipónico Nikkei 225 que avançou 1,85%. Mas, em contraste, Londres, Xangai, Mumbai e Paris encerraram no vermelho. Em Lisboa, o PSI 20 conseguiu fechar ligeiramente acima da linha de água.

Mas se as bolsas mundiais hesitaram entre o vermelho e o verde, no mercado de matérias-primas, a sessão foi de quebras, com o índice da Reuters a perder 1,32%, a terceira maior queda diária de julho.

O ouro negro esteve em destaque nas quedas. O preço do barril de petróleo de Brent - a referência europeia - caiu 4,5% esta segunda-feira, fechando abaixo dos 72 dólares, um mínimo desde abril. Foi a segunda maior queda diária do ano. A maior descida do preço do Brent registou-se a 11 de julho, na semana passada, com uma quebra de quase 7%.

O quadro geopolítico parece estar em mudança acelerada neste segundo semestre do ano e os riscos para a economia mundial regressaram ao horizonte.

Em Pequim, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, e Li Keqiang, primeiro-ministro chinês, reafirmaram esta segunda-feira o seu apoio ao multilateralismo nas relações internacionais e às regras da ordem mundial de que as Nações Unidas são o pilar. Sublinharam, ainda, a sua adesão a uma economia mundial aberta, contra o protecionismo e o unilateralismo. No mesmo dia, mais tarde, os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, apertavam as mãos, suscitando as mais diversas interpretações sobre o impacto futuro desta cimeira para as relações entre as grandes potências.

Por coincidência, esta segunda-feira foi o dia em que o Fundo Monetário Internacional publicou a atualização das previsões económicas globais e das principais potências do mundo. A organização dirigida por Christine Lagarde manteve a previsão de um crescimento mundial perto de 4% este ano e no próximo, mas reviu em baixa as previsões para a Zona Euro, Brasil, Índia, Japão e Reino Unido. Cortou, também, no crescimento do comércio mundial. O Fundo avisou, ainda, que, se a escalada protecionista se materializar, o crescimento da economia mundial poderá recuar meio ponto percentual em 2020, caindo para perto de 3%.