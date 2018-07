Edifícios licenciados e concluídos aumentaram 10% em 2017

Em 2017, o número de edifícios licenciados em Portugal subiu 10%, atingindo a cifra de 18,6 mil edifícios, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional da Estatística.

O desempenho compara com 11,4% do ano anterior. Em termos de habitações, o licenciamento aumentou 17,5%, atingindo os 21,3 mil. A subida traduz uma travagem face a 2016, em que o crescimento fora de 37%.

Reabilitação esmorece

A publicação das Estatísticas da Construção e Habitação 2017 do INE encerra uma surpresa. As obras licenciadas para reabilitação registaram uma queda de 0,6%, depois da subida de 7,5% em 2016. A reabilitação reduziu o seu peso no total dos edifícios: passou de 27,4% em 2016 para 24,8% em 2017.

Segundo o estudo, em 2017 foram concluídos 14,1 mil edifícios, um acréscimo de 9,7%.Em 2016, o crescimento fora de 13,0%. Em termos de fogos concluídos (13,4 mil), a evolução traduz uma subida de 12% - um valor muito inferior ao de 2016 (30,7%). As obras de

reabilitação concluídas cresceram 4,9% (+5,8% em 2016), tendo o seu peso no total diminuído ligeiramente para 29,6%.

Os dados do INE ficam abaixo das estimativas com que lidava a Federação Portuguesa da Indústria de Construção e Obras Públicas (FEPICOP) que apontava para o crescimento de 23,7% dos fogos licenciados e 19% nos concluídos. A FEPICOP estimava um crescimento de 8% nos edifícios residenciais (produção de 2,8 mil milhões), beneficiando da reabilitação urbana em Lisboa e Porto.

Em 2017 existiam, segundo o INE, 3,6 milhões de edifícios de habitação familiar clássica e 5,9 milhões de alojamentos. Os indicadores traduzem ténues subidas face a 2016: 0,19% e 0,16%, respetivamente.

Crédito em alta

Em 2017 transacionaram-se 153 292 casas, um acréscimo de 20,6% face a 2016. A evolução bateu o recorde registado em 2010 (129 950). De entre os negócios realizados, 129 565 respeitaram a habitações existentes e 23 727 a alojamentos novos.

O estudo do INE aborda ainda o crédito concedido, mas relativo a 2016. O financiamento bancário aumentou 20,7% (57% em 2015), acentuando a recuperação iniciada em 2014 (8,6%), após as reduções registadas nos anos anteriores. O crédito concedido a estrangeiros aumentou 20,8% (61,2% em 2015), situando-se nos 234 milhões de euros em 2016, quando em 2010 rondava 351 milhões de euros.

Em 2017, o preço das casas voltou a subir muito acima da inflação. O agravamento anual foi 9,2% (2,1% em 2016). Por categoria, o INE verifica que os preços das habitações existentes cresceram a um ritmo superior ao das casas novas (10,4% e 5,6%, respetivamente).

O valor médio da avaliação bancária das casas subiu 5% em 2017 (+3,8% em 2016). A "dinâmica de recuperação" iniciara-se em 2014.