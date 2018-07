A moda da comida está a mudar os centros comerciais

Em 2016, o Cascais Shopping e a MCO, a empresa que gere o mercado de Campo de Ourique, em Lisboa, juntaram-se para criar um espaço novo na zona de restauração. Chamaram-lhe Cascais Kitchen e inspiraram-se nos mercados e feiras de rua, que já na altura estavam a atrair a atenção dos portugueses e dos turistas.



Um ano antes, em 2015, por ocasião do aniversário dos 30 anos, o Centro Comercial Amoreiras inaugurou uma nova zona de restauração desenhada pelo arquiteto Miguel Saraiva e com design de Nini Andrade Silva. Com a mudança de imagem vieram também novos restaurantes e desde então muitas outras marcas decidiram abrir ali um espaço, fazendo com que alguns clientes fossem ao centro comercial só por causa do restaurante.



A moda da comida chegou, definitivamente, aos shoppings e as zonas de refeição deixaram de ser usadas apenas por uma questão de conveniência e rapidez e passaram a ser um lugar onde as pessoas vão de propósito à procura de um determinado restaurante ou tipo de comida e onde acabam por passar mais tempo. Ou seja, as zonas de restauração estão a ganhar cada vez mais destaque dentro dos shoppings e nos planos das empresas que os gerem.



“Estamos a ver os centros comerciais a serem remodelados e quando o fazem apostam muito nas áreas de restauração. Aliás, são as primeiras áreas a ser renovadas”, diz um dos responsáveis do Conselho de Retalho e Entretenimento da Urban Land Institute (ULI), Chris Igwe.



De facto, nos últimos três anos, foram vários os shoppings na Europa que investiram na renovação destas zonas, aumentando-as, remodelando-as ou substituindo-as totalmente, e Portugal não tem sido exceção, como se percebe pelos exemplos referidos em cima.

De acordo com um estudo da ULI a que o Expresso teve acesso, todos os 12 shoppings europeus analisados aumentaram a área dedicada aos restaurantes entre 2016 e 2017, mais precisamente em 20 mil metros quadrados — ou seja, cresceram 47% face aos espaços que já dispunham para o efeito. E a área dentro dos centros dedicada à comida passou, em média, de 6,1% para 8,5%, sendo que “nos grandes shoppings, o aumento foi entre 10% e 20% enquanto nos centros mais pequenos chegou mesmo a haver casos em que essa área duplicou ou triplicou”, pode ler-se no documento.



Para Chris Igwe, esta tendência é para continuar e isso vê-se nos planos que as empresas do sector têm no curto prazo. Aliás, para este especialista em centros comerciais, estas áreas podem mesmo vir a transformar-se numa espécie de lojas-âncora do futuro, ou seja, “a loja que assina antes de se começar a construção, como um hipermercado, e que dá credibilidade ao projeto, que atrai mais visitantes e também outros retalhistas”, diz ao Expresso. “Acredito que é isso que vai acontecer”, comenta.



Elevado risco, retorno positivo



A aposta dos centros comercias nas zonas de restauração não está só relacionada com a moda da comida. O objetivo passa também por aumentar a rentabilidade, porque aumenta o número de lojas a pagar renda, mas principalmente porque esses espaços vão atrair mais visitantes e/ou um novo tipo de cliente para uma nova zona do centro que depois o pode levar a visitar as outras lojas e a fazer mais despesa.



Mas, e de acordo com o estudo da ULI, ainda é cedo para saber se este investimento está ou não a contribuir para aumentar a rentabilidade. Primeiro, porque a maior parte das renovações é recente, e depois porque as rendas que estas lojas pagam são inferiores às lojas de roupa, por exemplo. Serão superiores às atuais, porque os espaços estão renovados, mas ainda não são o suficiente para, só por si, pagarem o investimento realizado.



Ainda assim, “no geral, os dados recolhidos sugerem que terá um aumento saudável das receitas e das vendas nos centros analisados”, pode ler-se no documento.

Mais certezas há no aumento do número de vezes que as pessoas entram no shopping (footfall). Segundo o mesmo estudo, nos 12 espaços, este número cresceu 7,24% num ano com a aposta na restauração. Além disso, há registo de um decréscimo de 1 ponto percentual nas áreas disponíveis dos centros.



Conclusão: a máxima é “risco elevado, retorno elevado”, mas neste caso ficamos pelo retorno positivo. “As empresas estão a investir para um retorno que não é garantido, mas houve uma mudança estrutural na nossa indústria e já não vai voltar atrás, aliás, haverá mais mudanças e serão ainda mais rápidas”, nota Chris Igwe.



Foi isso que a Sonae Sierra fez com o Cascais Kitchen. “Os custos deste tipo de intervenção são grandes. Neste caso, foram mais 30% de custos, mas conseguimos um retorno superior a 30%, apesar de não o sabermos quando fizemos o investimento”, diz ao Expresso o responsável da área de design e arquitetura da Sonae Sierra, João Pedro Santos, sem revelar valores concretos. Aliás, “foi tão bom o retorno que decidimos avançar para outros projetos, no Norte Shopping, no Porto, e no Colombo, em Lisboa”, conclui.