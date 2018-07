Sai Carlos Silva entra Conceição Lucas

De saída do BCP, Conceição Lucas vai ser chairman do Banco Atlântico Europa. Processo já terá dado entrada no Banco de Portugal

Conceição Lucas foi convidada para presidir ao Conselho de Administração do Banco Atlântico Europa. A gestora vai suceder a Carlos Silva como chairman do banco com sede em Lisboa. O empresário luso-angolano é o maior acionista da instituição financeira liderada por Diogo Cunha. Contactado, o Atlântico Europa confirma a informação mas escusa fazer qualquer comentário. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

