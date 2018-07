“Preferimos eleições antecipadas a uma instabilidade permanente”

Aproxima-se o Orçamento do Estado. Está preocupado com as tensões no seio da ‘geringonça’?

O OE ou é ou não é aprovado. Se não o for, o Presidente da República foi claro e o primeiro-ministro também: haverá eleições.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)