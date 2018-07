PIB acelera no segundo trimestre

Economistas apontam para crescimento entre 2,1% e 2,5% apoiado no investimento e exportações

Depois de ter ficado aquém das expectativas no primeiro trimestre, a economia portuguesa deverá ter acelerado entre abril e junho. É nesse sentido que apontam economistas ouvidos pelo Expresso. “É esperado que a atividade económica tenha acelerado no segundo trimestre”, destaca uma nota de análise do Santander Totta. Rui Constantino (economista-chefe) e Bruno Fernandes (economista) apontam para um crescimento do PIB de 2,5% em termos homólogos e de 0,7% face aos três meses anteriores. Valores que comparam com 2,1% e com 0,4%, respetivamente, registados no primeiro trimestre. Contudo, “esta recuperação do crescimento não deverá alterar a tendência anual descendente”, consideram. Um abrandamento que tem vindo a ser sinalizado pelo indicador coincidente mensal para a atividade económica, apurado pelo Banco de Portugal, e é transversal às previsões das organizações nacionais e internacionais para o desempenho luso este ano.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)