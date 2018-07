Mais de 1400 investidores participaram na oferta pública de venda da Raize

Oferta Pública de Venda da Raize foi totalmente subscrita, com a procura a exceder 369% do valor da oferta. Fintech começa a negociar em bolsa na próxima quarta-feira

A Oferta Pública de Venda (OPV) da Raize excedeu a oferta em 3,7 vezes (369%).

A empresa que gere uma bolsa de empréstimos a pequenas e médias empresas conta agora com 1.419 novos acionistas que entraram no seu capital, num montante total de 5,5 milhões de euros. Cada investidor detém pelo menos 500 ações da empresa.

“Este valor [369%] reflete o elevado interesse dos investidores e confirma a necessidade de rateio no final da operação”, explica a empresa em comunicado enviado ao Expresso. “A procura evoluiu de forma consistente ao longo das últimas quatro semanas e sempre de forma crescente.”

A OPV da fintech contou ainda com investidores institucionais, incluindo as participações da SGF - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, do investidor Ilídio Pinho / IP-Holding (fundador do BIG, BCP, entre outras sociedades financeiras) e de António Aguiar Moreira, ex-responsável pela Base Holding SGPS.

