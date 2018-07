Gasóleo deverá baixar meio cêntimo na próxima semana

O preço do gasóleo nos postos de combustíveis nacionais deverá recuar meio cêntimo por litro a partir de segunda-feira, à semelhança do que acontecerá com as gasolinas, de acordo com fontes do sector ouvidas pelo Expresso.

A cotação do crude esta semana baixou cerca de 5%, estando atualmente a negociar em torno de 74 dólares por barril, mas, segundo as mesmas fontes, a cotação internacional dos produtos refinados (gasolina e gasóleo) não registou a mesma evolução, por haver um desfasamento maior na repercussão do custo da matéria-prima.

O recuo do gasóleo a partir de segunda-feira permitirá anular o aumento que aquele combustível sofreu no início desta semana, de igual valor.

(A notícia foi atualizada às 12h49, com a informação de que também o preço da gasolina descerá e não apenas o do gasóleo)