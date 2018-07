Obra de expansão do Metro de Lisboa vai ter zonas com estaleiros permanentes durante mais de 3 anos

O Liceu Pedro Nunes, a Estação de Santos e o ISEG na Estrela são algumas das zonas que irão ser afetadas pelas obras de alargamento do Metro de Lisboa para a Estrela e Santos, e que irão ter estaleiros permanentes durante pelos menos três anos e meio. Os habitantes destas zonas serão alvo de ruído, vibrações e poeiras. Estes são alguns dos pontos referidos na consulta pública do estudo de impacte ambiental que arrancou na quarta-feira e termina a 22 de agosto

O estudo de impacte ambiental, elaborado pela Matos, Fonseca e Associados, prevê uma duração para quase todas as frentes de obra de 3,5 anos. Mas a "duração das atividades críticas em termos de ruído, vibrações e poeiras, terá uma duração de 1,5 anos em cada frente de obra", sublinha o relatório. A maioria da obra não requer ocupação da via pública, salienta.

É um investimento de 266 milhões de euros, e será financiado por fundos comunitários e o Banco Europeu de Investimento (BEI). O arranque da obra do alargamento do Metro de Lisboa entre a estação do Rato (linha amarela) e a estação do Cais do Sodré (linha verde) está previsto para 2019. "O projeto deverá construído em cerca de 4 anos, e estima-se que tenha uma vida útil de 100 anos, embora tenha considerado um período de referência de 30 anos para a análise económica do projeto", lê-se no documento do estudo para a consulta pública elaborado pela Matos, Fonseca e Associados, entre Setembro de 2017 e Fevereiro de 2018. Com o alargamento do metro serão abertas estações na Estrela e em Santos.

Vai haver estaleiros permanentes junto ao Liceu Pedro Nunes, ao antigo Hospital Militar e no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e na estação de Santos será permanente no período referido durante três anos e meio. "As ocupações das zonas a céu aberto entre o Regimento de Sapadores Bombeiros e o Cais do Sodré será faseada, de forma a minimizar as áreas a ocupar na via pública e respetivas durações, e manter o trânsito de superfície e o funcionamento das ocupações de subsolo, recorrendo aos desvios provisórios que forem necessários", aponta o estudo.

Serão construídos dos dois novos viadutos na zona do Campo Grande para ligar os troços Cidade Universitária – Campo Grande – Alvalade e Telheiras – Campo Grande – Quinta das Conchas. Porém os viadutos existentes não serão desativados.

Terminada a consulta pública, o resultados serão avaliados pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente. Só então, e perante a sua aprovação, a obra terá luz verde para avançar.