O “Melhor Banco em Portugal” é o BPI, diz a “Euromoney”

O banco BPI foi eleito o "Melhor Banco em Portugal" pela revista financeira "Euromoney". A revista, com sede em Londres, atribuiu esta distinção ao banco presidido por Fernando Ulrich no âmbito dos Euromoney Awards for Excellence 2018.

Na escolha do banco português, a "Euromoney" destaca o crescimento dos resultados em 2017, um ano fechou com os maiores lucros da década no mercado doméstico, crescimento da quota de mercado na generalidade dos segmentos em que atua e aumento do número de clientes, mas valorizou, também, a capacidade tecnológica e de inovação e o compromisso social da instituição.

Numa reação a este prémio, Pablo Forero, presidente da Comissão Executiva do BPI, considerou que é o reflexo "da confiança dos clientes".

Na mesma cerimónia, o CaixaBank , dono do BPI, foi considerado o melhor banco digital da Europa Ocidental.