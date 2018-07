Por onde passa a descarbonização? A pergunta sem uma resposta única

Conheça as opiniões dos protagonistas do IV seminário organizado pela EDP e pelo Expresso, em Évora, dedicado às alterações climáticas no sector público

Os "fenómenos extremos" vão ser cada vez mais frequentes segundo Ana Perez, vogal do conselho diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente "Descarbonizar totalmente o nosso portefólio." O objetivo da EDP revelado por António Castro, diretor geral da EDP Bruno Esgalhado, sócio da consultora McKinsey, acredita que "otimizar o consumo" é essencial Filipe Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente, fala de uma transição para as renováveis que "não é fácil mas possível" As tecnologias que já existem para reduzir as emissões energéticas segundo Patrícia Fortes, investigadora da Universidade Nova de Lisboa Teresa Abecassis, uma das responsáveis pelo Boston Consulting Group, garante que a mobilidade vive "um momento histórico" Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, aposta no contributo de uma gestão da floresta "mais amiga do ambiente"