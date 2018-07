Oitante conclui venda do Banif Investimento a grupo chinês

A venda do Banif Investimento ao grupo chinês Bison Capital Financial Holdingsfoi esta terça-feira concluída pela Oitante, veiculo que ficou com os ativos problemáticos do Banif em dezembro de 2015. Não foi comunicado valor da venda

A Oitante acaba de concluir a venda do Banif- Banco de Investimento à Bison Capital Financial Holdings depois de ter dado início ao processo de venda do banco em abril de 2016. Não foi comunicado o valor da venda que envolveu 100% do capital.

Mais de dois anos após a assinatura do contrato de compra e venda entre as partes, assinado a 3 de agosto, e depois da submissão e respetivas autorizações das autoridades competentes, nomeadamente o Banco de Portugal, Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia e Banco Central Europeu, estão reunidas as condições para encerrar o negócio, refere a Oitante em comunicado que ficou com 100% do banco aquando da resolução do Banif e venda do negócio bancário ao Santander.

No comunicado, pode ler-se: “ Com vista à prossecução do objetivo com que foi criada – maximização do respetivo valor para posterior alienação –, a Oitante deu início, em abril de 2016, a um processo competitivo de venda do BBI, conduzido em conformidade com as normas nacionais e europeias e com as melhores práticas internacionais”. Para isso, selecionou a proposta apresentada pela Bison Capital assumindo que era “aquela que apresentava as condições mais favoráveis à maximização da venda do BBI”. Presidida por Miguel Barbosa, a Oitante refere ainda que “ conclusão desta operação é o resultado de um processo competitivo de venda lançado e conduzido pela Oitante sendo ainda de enorme relevo o facto de o projeto que a Bison Capital tem para o BBI prever que o mesmo venha a ser desenvolvido com o apoio de atuais colaboradores, permitindo assim uma eficaz transição do banco para o novo acionista”.