Os novos atores do mundo digital

As novidades do sector estiveram em discussão no segundo Momento Expresso da conferência Fujitsu World Tour. Saiba o que pensam os protagonistas

Ângelo Guerra Vilela, diretor para a área digital do Grupo Ageas, defende que a cocriação é "uma forma de estar" Dar ao cliente o que ele quer de forma disruptiva: a chave para Carla Pereira, diretora de Marketing e Comunicação da Chronopost Hugo Macedo, vice-presidente de Marketing da Unbabel fala da cocriação como fundamental para "novas soluções" "Ecossistemas de inovação" é o nome do jogo para Pedro Rocha Vieira, CEO da Beta-I