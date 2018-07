Não faltam campeões em Portugal. Não acredita?

Em Braga, nas paredes da fábrica da DST, há imagens dos funcionários. Estão pintados em quadros, vestidos com época, trajados à século XIX. O visual tem uma história: há alguns anos, o CEO da DST, José Teixeira, decidiu reeditar uma obra marcante e fazer dela uma história de recursos humanos. Pegou nos Maias, em Eça de Queiroz e mandou ilustrar o mesmo livro com retratos dos seus funcionários. Sem mais: pintados como se fossem personagens da história e enxertados num texto com 100 anos. Mandou imprimir uma nova edição, ilustrada com estes retratos reais e pediu também pinturas gigantes para os escritórios em Braga. Com isso também criou mais uma ferramenta de motivação: a fábrica tem manicure, atividades culturais e uma lógica empresarial que torna a DST – e José Teixeira – um dos primeiros nomes na lista dos “Nossos Campeões”, um projeto que junta a SIC Notícias e Novo Banco para procurar as novas estrelas do país.

A primeira paragem deste projeto é já em Braga, no dia 11 de Julho. Nesse dia, a SIC Notícias e o Novo Banco criam uma emissão especial de televisão para mostrar os primeiros nomes deste projeto, que continuará por todo o país, descobrindo novos campeões nas empresas, nas artes no desporto e na música.

Na lista dos primeiros 10 – e todos confirmados em Braga – estão Gisela João, Fortunato Frederico, Artur Santos, Pedro Carreira, Olga Martins, José Teixeira, Fernando Pimenta. Veja o programa abaixo, acompanhe os vídeos na SIC Notícias e participe neste projeto através do Facebook do Expresso e SIC Notícias.

Programa

17h30: Recepção aos convidados

18h30: Nota de boas-vindas, António Ramalho, CEO, Novo Banco

18h45: Uma visão para o Norte , Carlos Oliveira, Presidente do Invest Braga

19h10: Selecção de campeões, Apresentação de alguns seleccionados

19h20: Programa especial da SIC Notícias "Os nossos campeões". Apresentação, José Gomes Ferreira

Artur Santos (Art´Sartorial) e Fortunato Frederico (Presidente, KYAIA)

José Teixeira (CEO, DST) e Fernando Pimenta (Campeão Europeu, Canoísta)

Olga Martins (CEO, Lavradores da Feitoria) + Pedro Carreira (PCA, Continental Mabor)

António Ramalho (CEO, Novo Banco) + Gisela João (Fadista)

20h30: Jantar para 200 convidados empresariais

22h: Momento Musical, Gisela João, Fadista