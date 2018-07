Mário Draghi: Fim das compras em dezembro não é fim da política expansionista

O “fim previsível” do programa de compra de ativos em dezembro não significa que “a política monetária deixe de ser expansionista”, afirmou esta segunda-feira Mario Draghi, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), na Comissão de Assuntos Económicos e Financeiros do Parlamento Europeu.

Draghi, que se dirigiu ao final desta tarde aos deputados europeus da Comissão em Bruxelas no âmbito do “diálogo monetário” entre o Parlamento e o BCE, assegurou que “a política monetária vai continuar a acompanhar a expansão económica por algum tempo”, nomeadamente através da política de reinvestimento “durante algum tempo” das amortizações da sua carteira de títulos e da orientação futura sobre as taxas de juro do banco central.

Em resposta ao eurodeputado espanhol do PP Gabriel Mato, o presidente do BCE reafirmou a orientação saída da última reunião do BCE em junho no sentido das taxas de juro se manterem nos níveis atuais – em mínimos históricos, nomeadamente 0% na taxa diretora – “até pelo menos durante o verão do próximo ano”.

Nesta audição, Draghi aproveitou para chamar a atenção para os “fatores globais” de risco, derivados da “ameaça do protecionismo”, e geradores de uma “elevada incerteza global”, que requer “que os europeus se mantenham unidos”.

As palavras de Draghi perante o Parlamento Europeu ocorrem no momento em que o risco de uma guerra comercial global se acentuou desde o final da semana passada depois dos EUA iniciarem a aplicação de taxas aduaneiras de 25% sobre um primeiro lote de 818 linhas de produtos importados da China no valor de 34 mil milhões de dólares (€29 mil milhões). Logo após a entrada em vigor destas taxas no dia 6 de julho, as autoridades de Pequim anunciaram uma retaliação abrangendo 545 produtos norte-americanos exportados para a China. A guerra entre as duas maiores economias do mundo poderá escalar face à previsão de um segundo pacote de imposição de taxas por Washington e das instruções dadas pelo presidente Trump para ampliação substancial do universo de aplicação das taxas.

Recorde-se que, na reunião de 14 de junho, o BCE decidiu antecipar o anúncio do fim do programa de compra de ativos em dezembro e tranquilizar os mercados de que não mexeria nas taxas de juro até ao final do verão do próximo ano. A compra no mercado secundário da dívida pública desde março de 2015 de obrigações emitidas pelos países membros do euro representa 80% do programa de aquisição de ativos e tem funcionado como um verdadeiro 'resgate' para os países periféricos do euro, como Portugal.