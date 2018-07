Bolsa de Lisboa abre em alta

A bolsa nacional abriu esta segunda-feira em alta com a maioria das cotadas a valorizar.

Os 18 títulos cotados no PSI-20 estão a negociar em alta esta segunda-feira com uma subida de 0,40% para os 5.622,42 pontos. Esta tendência acompanhada pelas bolsas europeias. Entre as cotadas as maiores subidas estão a acontecer com as ações do BCP, Mota Engil e Sonae SGPS, assim como a Galp Energia.

No sector do papel, como a Semapa, Altri e Navigator começaram o dia a valorizar.

Na sexta-feira a bolsa fechou a subir 0,55% para os 5.599,76 pontos. Dos 18 títulos, 12 fecharam em terreno positivo e seis desvalorizaram.