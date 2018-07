Advogados terão “mediador” para filtrar suspeitas de branqueamento

Depois de anos a ignorar as obrigações de denunciar suspeitas de lavagem de dinheiro, os advogados parecem começar, lentamente, a conformar-se com a lei. O primeiro passo será dado pela Ordem dos Advogados (OA), com a criação de uma comissão de peritos para ajudar o sector a decidir quais as operações que têm de ser comunicadas ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.

