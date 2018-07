Há 30.747 casas à venda no Algarve

Os concelhos de Loulé, Albufeira e Lagos concentram 48% da oferta

O verão já começou e muitos portugueses estão de malas feitas rumo ao Algarve para as merecidas férias, já que mais de metade dos seus 16 concelhos dispõem de praia. E sendo esta uma zona balnear por excelência, há quem ambicione comprar aqui uma casa para dela usufruir nos momentos de lazer. No bpiexpressoimobiliario.pt a oferta de habitação em comercialização nesta parte do país é de 30.747 imóveis, dos quais 16.089 são moradias e 14.658 apartamentos. Loulé, Lagos e Albufeira, somam 14.938 imóveis, o que representa 48,58% da oferta.

No ranking dos concelhos algarvios com casas à venda, Loulé surge na dianteira com o total de 7011, sendo que 4324 são moradias e 2687 apartamentos. Por €590 mil pode ser adquirida uma moradia de tipologia T2+1, inserida num lote com 2600 m2, com jardim e piscina. Localizada na freguesia de São Sebastião, a dois quilómetros de Loulé, conta com vista sobre a serra e o mar e 150 m2 de área útil. Mas se em vez de uma moradia procura um apartamento e ainda neste concelho, pode optar por comprar um T2, na freguesia de Quarteira, com 96 m2 de área útil, por €250 mil. Esta casa está inserida num condomínio com piscina e situa-se perto do mar.

Casa perto da praia

Em segundo lugar no ranking da oferta está Albufeira, um concelho também beneficiado com praia. Aqui a oferta total é de 4674 imóveis, dos quais 2552 são apartamentos e 2122 moradias. Se quer ter uma casa perto do mar pode adquirir nesta parte do Algarve, na freguesia de Albufeira e Olhos de Água, um apartamento de tipologia T2, por €225 mil. Tem 77 m2 de área útil. Ainda perto da praia, pode optar por uma moradia. A título de exemplo está uma à venda na freguesia da Guia, de tipologia T7+1, com 436 m2 de área útil e 3480 m2 de terreno. Custa €3,5 milhões.

Em terceiro no top surge Lagos, com 3253 imóveis disponíveis, dos quais 1945 são apartamentos e 1308 moradias. Nesta parte do país está em venda por €369 mil um apartamento de tipologia T3, na freguesia de Lagos, com 123 m2 de área útil. Tem estacionamento e terraço e a casa possui vista para a piscina.

Um apartamento de tipologia T2, na freguesia da Luz, com 105 m2 de área útil está a ser comercializado no bpiexpressoimobiliario.pt pelo valor de €236 mil. Conta com garagem, terraço e insere-se num condomínio com piscina.

Menor oferta

Apesar dos três concelhos referidos serem no Algarve os que mais imóveis têm em comercialização, outros há com vários apartamentos e moradias disponíveis, embora em menor número. Castro Marim tem no total 762 habitações à venda, Faro 2116, Lagoa 1130, Olhão 1852, Portimão 3188, São Brás de Alportel 917, Silves 1405, Tavira 2062, Vila do Bispo 443 e Vila Real de Santo António 1614. Já Monchique com 69, Alcoutim com 73 e Aljezur com 178, são os três concelhos algarvios com menos oferta. Das poucas opções que apresentam, lideram as moradias.

A título de exemplo e no concelho e freguesia de Monchique vende-se uma moradia de tipologia T3 por €250 mil, com 80 m2 de área útil e um terreno rústico com 84 m2, com árvores de fruto. Já em Alcoutim, na freguesia de Alcoutim e Pereiro e por €137,5 mil pode ser adquirida uma moradia de tipologia T2 e 70 m2 de área útil. No concelho e freguesia de Aljezur, vende-se também uma moradia, de tipologia T4 e 234 m2 de área útil, por €500 mil.