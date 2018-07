Sonae IM investe na teconológica Case on IT

Focada no investimento em tecnológicas nas áreas de cibersegurança, telecomunicações e retalho, o grupo Sonae tem mais de 20 empresas internacionais no seu portfólio que integra nomes como a Outsystems e a Feedzai

A Sonae Investment Management (Sonae IM) está a reforçar a sua presença na área das tecnológicas. A mais recente operação desta empresa do grupo Sonae neste sector foi a participação em exclusivo na ronda de investimento Series B da tecnológica Case on IT, detentora da plataforma de medição de experiência do cliente de telecomunicações MedUX, anunciou esta terça-feira a empresa.

A justificar este negócio que junta a Sonae IM ao grupo de investidores composto pela consultora tecnológica Nae, o Inveready Technology Investment Group e o Grupo BTS, Carlos Alberto Silva, da Sonae IM, refere, em comunicado, que "o foco na monitorização de experiência de cliente final é fundamental para a melhoria do Net Promoter Score na indústria de telecomunicações".

Fundada por Luis Molina e Agustín Batiz, a Case on IT desenvolveu a MedUX como uma solução de machine learning para medição, previsão e análise de serviços fixos, móveis e de televisão. A MedUX mede experiência de cliente em mercados que, coletivamente, incluem mais de 600 milhões de clientes em todo o mundo.

Do lado da Case on It, o co-CEO Agustin Batiz sublinha que não poderia ter encontrado "parceiro melhor para impulsionar o nosso crescimento internacional do que a Sonae IM. A Sonae é um player global muito respeitado na nossa indústria, com conhecimento profundo dos nossos clientes; partilha a nossa visão ambiciosa e tem a presença estratégica que desejávamos para o nosso próximo parceiro".

A Case on IT, o novo alvo da Sonae IM, tem sede em Madrid e é proprietária de plataforma de monitorização de redes de telecomunicações usada por operadores que, em conjunto, têm mais de 600 milhões de clientes. A MedUX é atualmente usada por grandes operadores como a Telefónica, AT&T, Claro (Grupo América Móvil), Vodafone, Orange e reguladores de telecomunicações em diversos países, entre outros clientes.

Focada no investimento em tecnológicas nas áreas de cibersegurança, telecomunicações e retalho, a Sonae IM, liderada por Cláudia Azevedo, tem mais de 20 empresas internacionais no seu portfólio que integra nomes como a Outsystems e a Feedzai. A empresa sublinha que já investiu mais de 120 milhões de euros nas empresas em que participa.

No início de junho, a empresa anunciou um acordo para fundir a S21Sec e a espanhola Nextel, com o objetivo de "reforçar a posição da sua unidade de cibersegurança na Ibéria e América Latina, bem como dar um passo decisivo na criação de um líder europeu na cibersegurança".