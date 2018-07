Estivadores cancelam greve de três semanas

Os estivadores do Porto de Lisboa cancelaram as três semanas de greve ao trabalho suplementar cujo início estava previsto para o próximo dia 9 de Julho.

Os responsáveis do SEAL – Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística , consideram que estão assim criadas condições para a recuperação e conquista de tráfegos marítimos comerciais para o porto da capital.

Em comunicado hoje divulgado, o SEAL diz que foi aprovado o pré-acordo assinado no passado dia 28 de Junho com a AOPL – Associação dos Operadores do Porto de Lisboa.

Os responsáveis do sindicato dos estivadores, notam que "após oito longos anos de congelamento salarial no Porto de Lisboa, foi possível acordar a actualização de todas as cláusulas de expressão pecuniária em 4%, com retroactividade a 1 de Janeiro de 2018, e uma actualização adicional de 1,5% a partir de 1 de Janeiro de 2019".

O acordo alcançado inclui ainda o reconhecimento da necessidade de participação do SEAL na regulação das actividades portuárias de planeamento de navios e de parques de contentores.