Regulador dá “luz verde” a investimentos de 474 milhões da REN na rede elétrica

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) admite que os investimentos propostos pela REN - Redes Energéticas Nacionais para reforçar a rede elétrica nos próximos cinco anos estão são necessários e deverão ser aprovados pelo Governo, mediante o cumprimento de um conjunto de recomendações do regulador. Em causa estão investimentos de 474 milhões de euros.

O parecer positivo do regulador da energia foi emitido esta segunda-feira e no documento a ERSE conclui que a aprovação do plano de investimento na rede de transporte de eletricidade “resultará num risco reduzido de os consumidores virem a suportar custos acrescidos”.

A ERSE realça que os 474 milhões de euros a investir pela REN na rede elétrica entre 2018 e 2022 representam um corte de 35% face ao valor dos investimentos que entraram em exploração no período de 2013 a 2017 (e pelos quais a REN é remunerada, através das tarifas reguladas de eletricidade).

Além disso, o impacto dos próximos investimentos da REN nas tarifas elétricas será inferior ao valor total a investir, uma vez que a esse montante a REN deverá descontar todas as receitas de comparticipações que venham a ser pagas diretamente por produtores e consumidores de eletricidade que solicitem a ligação dos seus projetos à rede.

A ERSE formula, ainda assim, um conjunto de recomendações para que a REN possa obter do Estado (enquanto concedente da exploração da rede elétrica) as autorizações finais para os vários investimentos na melhoria da rede.

A REN deverá, para cada projeto, comprovar a sua mais-valia económica, além de provar que nos vários reforços de rede a solução técnica proposta é imprescindível para permitir a ligação de novos produtores de eletricidade.

Globalmente, a REN entregou à ERSE um plano de desenvolvimento da rede elétrica que cobre o período de 2018 a 2027. Nos primeiros cinco anos a REN propunha investir 409 milhões de euros. No segundo quinquénio prevê investir 405 milhões. No somatório, são menos 30% do que o investimento que era proposto no anterior plano decenal, que ascendia a 1165 milhões de euros.

Considerando encargos de gestão e encargos financeiros, os custos totais dos primeiros cinco anos do novo plano da REN ascendem aos já mencionados 474 milhões de euros, que a ERSE agora diz estarem em condições de ser aprovados pelo Governo.

A prudência da REN na preparação dos investimentos futuros foi reconhecida pelo regulador da energia, que em alguns casos constatou, inclusive, que o investimento da empresa peca por escasso. Foi o caso de um pacote de investimentos em projetos complementares (na sua maior parte de apoio à integração de energias renováveis) que a REN orçamentou em 191 milhões de euros. A ERSE considera que esse pacote deverá ascender a 220 milhões de euros, para incluir cerca de 30 milhões de euros de projetos que a REN previa executar mais tarde e que afinal terão de ser antecipados.