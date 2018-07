Novo Banco: Luís Ribeiro passa de director a administrador executivo

O Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco acaba de nomear Luís Ribeiro para membro do conselho de administração, em substituição de Isabel Ferreira, que saiu por motivos pessoais há mais de quatro meses.

O novo membro da comissão executiva liderada por António Ramalho ainda aguarda a aprovação do Banco Central Europeu (BCE) para ocupar o cargo.

Luís Ribeiro, segundo informação divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) “já era membro do órgão de administração do Novo Banco dos Açores e da Garval – Sociedade de Garantia Mútua, era atualmente responsável pela coordenação da área de empresas e anteriormente pela área de retalho, onde desempenhou várias funções ao longo dos seus 23 anos de experiência bancária comercial.”

Luís Ribeiro, tem 47 anos e é licenciado em Economia. Frequentou, segundo o comunicado enviado à CMVM, “ o programa avançado de gestão para executivos da Universidade Católica assim como o Advance Executive Programe da Nova SBE. Luís Ribeiro tem uma longa carreira na área comercial do Novo Banco e a sua nomeação foi efetuada de acordo com a exigente política de seleção”.