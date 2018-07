Mercado automóvel cresce 6,4% em junho

Em Portugal foram matriculados 30.981 veículos automóveis, o que corresponde a um acréscimo de 6,4% face a igual mês do ano anterior.

De acordo com os dados hoje divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) em termos acumulados, no primeiro semestre de 2018, foram introduzidos no mercado 156.442 novos veículos, o que representou um crescimento homólogo de 5,4%.

Na decomposição daquele número, a ACAP nota ainda que nos primeiros seis meses deste ano foram comercializados 134.506 veículos ligeiros de passageiros, o que se traduziu numa variação positiva de 5,8% relativamente ao período homólogo de 2017

Já no mercado de veículos pesados - que engloba tanto os de passageiros como de mercadorias -, em Junho de 2018 “verificou-se igualmente uma evolução favorável de 9,6% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 549 veículos desta categoria”. A ACAP conclui que no primeiro semestre de 2018 as matrículas neste segmento de veículos totalizaram 2.573 unidades, o que representou um ligeiro acréscimo de 1,6% relativamente ao mesmo período do ano passado.