Bolsa de Lisboa abre em terreno negativo

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) abriu esta segunda-feira em terreno negativo, a cair 0,94%, para 5.476,58 pontos. Com 15 cotadas a cair, uma em alta, a Sonae Capital (subir 0,44%) e duas inalteradas.

Das 18 cotadas a principal queda está a acontecer com as ações do BCP e dos CTT em 2,25% para 0,251 euros e 2,73% para 2,924 euros, respectivamente. Também a Jerónimo Martins despertou a fazer cair a sua cotação para os 12,205 euros. No mesmo sentido a Mota Engil está a resvalar 1,91% para 2,82 euros e a NOS 1,53% para 4,622 euros.

Na sexta-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou com uma descida de 0,47% para 5.528,50 pontos, contrariando a tendência positiva das bolsas europeias. Das 18 cotadas que integram o PSI20, dez caíram, sete subiram e os CTT mantiveram-se inalterados. A Jerónimo Martins liderou as perdas, com uma desvalorização de 3,06% para 12,37 euros.