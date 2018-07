Lojas inauguradas no Porto mais do que duplicam em 2017

No imobiliário nacional não é só Lisboa que está a receber a atenção dos investidores, sejam eles estrangeiros ou portugueses. O Porto está a atrair cada vez mais interessados e o segmento do retalho é um dos que mais se têm destacado.

De acordo com um estudo da Cushman & Wakefield sobre o mercado do Porto, em 2017 abriram 172 lojas, entre substituições de marcas e novas unidades. Foram mais 94 do que as que abriram em 2016 e, por isso, um crescimento de mais do dobro (121%) em apenas um ano. Uma situação que surge depois de em 2016 terem aberto menos 11 lojas do que em 2015.

“Este crescimento explica-se pelo aumento do turismo, que teve um papel muito importante, mas também se deve à reabilitação urbana que se tem desenvolvido na cidade do Porto, e ainda à chegada de novas empresas e à consequente procura de escritórios”, diz ao Expresso a responsável pela área de estudos de mercado da Cushman, Marta Esteves Costa.

No total, entre 2015 e o primeiro trimestre de 2018 abriram 376 novas lojas no Porto, tanto em centros comerciais como na rua, apesar do grande interesse que o comércio de rua tem despertado nos últimos anos. E destas 376 aberturas, 45% foram restaurantes, bares ou cafés, adianta ainda o estudo, uma clara consequência do aumento do turismo.

Com este crescimento é natural que haja um aumento dos preços. “O dinamismo do mercado teve um impacto nas rendas, particularmente no comércio de rua onde a atividade era praticamente inexistente antes de 2014. As rendas prime na Rua de Santa Catarina evoluíram, desde esse ano, mais de 80%, situando-se hoje nos €72,5 por metro quadrado por mês”, pode ler-se no estudo, que foi apresentado na quarta-feira à tarde.

De acordo com o documento, em 2014 as rendas mensais na Rua de Santa Catarina eram de €40/m2, no ano seguinte subiram para €45, em 2016 aumentaram para os €55/m2, e atingiram os €65/m2 o ano passado. Estão agora nos já referidos €72,5, ou seja, mais €7,5 do que no ano anterior e muito próximo dos €75 praticados nos centros comerciais.

Além da Rua de Santa Catarina, também a zona dos Clérigos se afirmou como “o segundo destino de rua mais valorizado do Porto, com rendas prime na ordem dos €50/m2/mês”. Segue-se a zona da Rua das Flores e da Rua Mouzinho da Silveira, com rendas de €40/m2/mês.

Nos próximos anos o destaque irá para a Avenida dos Aliados. “Vai ser a zona de luxo do Porto, com lojas de marca de topo. Está a ser feita ali muita reabilitação, tanto hotéis como habitação, e isso vai de certeza valorizar a zona”, diz Marta Esteves Costa.

Escritórios a crescer

Nos anos em análise no estudo, entre 2015 e o primeiro trimestre de 2018, não foi apenas o sector do retalho a crescer. “O mercado de escritórios regista uma procura mais dinâmica, liderada por empresas multinacionais que escolhem a região para instalar centros de serviços partilhados. Para este ano espera-se um aumento muito considerável, estando já contabilizados no primeiro trimestre 30 mil m2 de ocupação”, pode ler-se no documento da Cushman.

Contudo, tal como em Lisboa, há uma falta de oferta de espaços de qualidade e foi, por isso, que ao longo destes 24 meses surgiram vários novos projetos. É o caso do Urbo Business Center e o Boavista Office Center, que abrem ainda este ano, do Porto Office Park e do Porto Business Plaza, que ficam prontos em 2019. “No total, a oferta futura de escritórios conhecida hoje para o Grande Porto aproxima-se dos 150 mil m2 distribuídos por 10 projetos”, conclui o estudo.

O aparecimento destes projetos vai fazer com que, a partir de 2019, o Porto comece finalmente a receber mais investimento institucional, repara Marta Esteves Costa. Até agora, este segmento do imobiliário no Porto tem estado muito pouco dinâmico. De acordo com o estudo, “o investimento em produto acabado no distrito do Porto em 2017 totalizou cerca de €250 milhões”. Uma pequena fatia num total de mais de €2 mil milhões aplicados em todo o país.